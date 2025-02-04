Erdoğan: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor

ERDOĞAN’IN İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı”nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, üniversite öğrencileri için tasarlanan İŞKUR Gençlik Programı’nın bugün itibarıyla hayata geçirildiğini duyurdu. “Ayda 5 gün katılan öğrenciye 5 bin 415 lira, 14 gün katılana 15 bin 162 lira destek vereceğiz.” ifadesini kullandı.

PROGRAMIN DETAYLARI VE HedefLERİ

Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı hedeflerimize çalışmak istiyorsak millet olarak çalışmak zorundayız. Milletimizin oyu ve güveniyle göreve geldiğimiz bu günden itibaren ekonomimizi dört temel unsur üzerinde yükseltmeye çalıştık. Türkiye’nin önündeki engelleri tek tek ortadan kaldırdık.” sözleriyle programın temel amaçlarını anlattı. Elbette, İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerin eğitimi sürerken kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklarını vurguladı. Program, üniversite öğrencilerinin bilgilerini artıracak Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra bilgi ve teknoloji sistemleri gibi pek çok alanda deneyim kazanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

ISTIHDAM ORANLARINDAKİ ARTIS

İŞKUR Gençlik Programı, her üniversitenin kendi öğrencilerine haftada azami 3 gün katılım imkânı sunacak. Günlük 1083 lira ödeme yapılacak olan programda, ayda 5 gün katılan öğrencilere toplamda 5 bin 415 lira, 14 gün katılanlara ise yaklaşık 15 bin 162 lira destek sağlanacak. Ayrıca, katılımcıların kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Bu yıl 200 bin, toplamda ise 1 milyon öğrencinin programdan faydalanması hedefleniyor.

İSTİHDAMDA EŞİTLİK VE KADIN GÜCÜ

İstihdam oranlarının artırılacağı ve çalışma hayatında fırsat eşitliğinin güçlendirileceği de Erdoğan’ın açıklamaları arasında yer aldı. Ayrımcılıkla mücadele vurgusu yapılarak, kayıt dışı istihdamın önüne geçileceği belirtildi. Son bir yılda kadın iş gücünde 429 bin, kadın istihdamında ise 397 bin artış sağlandığını ifade eden Erdoğan, 2023 Kasım’a kadar iş gücünün 35 milyon 820 bin kişiye ulaştığını ve istihdam sayısının da 32 milyon 748 bine yükseldiğini aktardı. Ekonomi ve ticarette yol haritasının gözden geçirildiği ve küresel gelişmelere uyum sağlama hedefinin de dile getirildiği toplantıda, geleceğe dair umut verici açıklamalar yapıldı.