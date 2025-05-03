Erdoğan: Kıbrıs’ın Soyadı KKTC’dir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılış törenine katıldı ve burada yaptığı açıklamalarla hem Kıbrıs Türk halkına hem de uluslararası topluma güçlü mesajlar iletti. 3 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte Erdoğan, “Konu Kıbrıs olunca soyadımız KKTC’dir” dedi ve Türkiye’nin KKTC’ye olan köklü desteğini bir kez daha ifade etti. Cumhuriyet Yerleşkesi’ni Kıbrıs Türk halkının kararlılığı ve haksızlıklara karşı direnişinin sembolü olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, “Bu eser, sadece bir bina değil, bir devletin varoluş tezahürüdür” diyerek önemine vurgu yaptı.

KIBRIS TÜRK HALKINA DESTEK VURGUSU

Açılış konuşmasında Erdoğan, “Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz. Kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar başarılı olamayacaktır. Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi sürdüreceğiz” diye belirtti. Açılışın sıradan bir etkinlik olmadığını belirten Erdoğan, “Hürriyet sevdamızı da ilan ediyoruz. Cumhuriyet Yerleşkesi Kuzey Kıbrıs’ın gurur kaynaklarından biridir. Yeni eserler inşa etmeye devam edeceğiz” diyerek kararlı adımların sürdüğünü vurguladı.

MÜCADELE RUHU VE UCUBE AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanlığında açıklamalarına devam eden Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı binamız modern mimarisiyle Kıbrıs Türk halkının demokrasi sevdasını temsil ediyor. Bu eserlerin her bir tuğlasında işçilerimizin alın teri, her detayında mühendislerimizin yeteneği var. Bütün bunlarla birlikte bu toprakların özgürlük ve mücadele ruhu var” dedi. KKTC Devleti’nin gücüne ve itibarına uygun olan yerleşkenin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, tehditlere rağmen Kıbrıs Türk halkının mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini de vurguladı.

CUMHURİYET MECLİS BİNASI İLE YENİ PROJELER

Cumhuriyet Meclis Binası, toplam 20 bin 10 metrekare alanda inşa edildi. Binada, başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası ve bakanlar toplantı salonu yer alıyor. Ayrıca, 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu ve kütüphane gibi çok sayıda imkan sağlanıyor. Meclis binasında 16 toplantı odası da bulunmaktadır.

MİLLET BAHÇESİ VE YENİ YAPILARIN İNŞASI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde 290 bin metrekarelik yeşil alanla birlikte toplam 452 bin 428 metrekare alanı kapsayan millet bahçesinin inşası devam ediyor. Ayrıca 5 bin 661 metrekare alan üzerine 2 bin 252 kişilik bir millet camii inşa ediliyor. Millet bahçesi sosyal alanlar, çocuk oyun alanları, tenis kortları ve amfi tiyatro gibi çeşitli olanaklarla donatılıyor. Külliye projesinin son aşaması olarak yüksek mahkeme ve millet kütüphanesinin inşasına da başlanmıştır.