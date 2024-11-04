Erdoğan Kırgızistan’a “CAN” Uçağıyla Gitti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KIRGIZİSTAN SEYAHATİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CAN” uçağıyla saat 13.20’de Atatürk Havalimanı’ndan Kırgızistan’a yola çıktı. Apronda, askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan’ı, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer uğurladı.

BERSİ İLE BİRLİKTE GİDEN HEYET

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik etti. Ayrıca, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de seyahate katılan diğer isimler arasında yer aldı.