Erdoğan Kırgızistan’da Resmi Törende Bulundu

KIRGIZİSTAN ZİRVESİ SINIRLAR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ GÜÇLENDİRİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi’nin 11. Zirvesi’ne katılmak amacıyla Kırgızistan’a gitti. Kırgız Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi bir törenle karşılanan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geldiğinde atlı askerler aracına eşlik etti. Tören, her iki ülkenin milli marşlarının çalınması ile başladı. Erdoğan, tören mangasına selam verdikten sonra heyetlerini tanıttı ve ikili görüşmeye geçti. Ayrıca, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında şu mesajları verdi: “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 6. toplantısı münasebetiyle ata yurdumuzda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Değerli kardeşim Sayın Sadır Caparov’a fevkalade ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum.”

STRATEJİK ORTAKLIK HIZLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Değerli kardeşim, birazdan stratejik ortaklığımızı kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkaracak belgeye imza atacağız. Bu sayede ilişkilerimizi güvenlik, ulaştırma, sağlık ve diğer alanlarda derinleştirmemizi sağlayacak mekanizmayı tesis edeceğiz” dedi. Ayrıca, ikili ticaret hedefinin 5 milyar dolar seviyesine çıkması noktasında mutabık kaldıklarını belirtti. Erdoğan, Kırgızistan’da 1992’den beri faaliyet gösteren TİKA’nın bugüne kadar 1000’in üzerinde proje gerçekleştirdiğini hatırlattı ve Türk Kırgız Dostluk Devlet Hastanesi’nin açılışının da bu projelerden biri olduğunu belirtti. “Hastaneye ismimi vermenizin beni ziyadesiyle onurlandırdığını ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

TÜRK DEVLETLERİ ARASINDA GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ

Güvenlik alanındaki işbirliğini artırmak istediklerini ifade eden Erdoğan, “Güvenlik İşbirliği Anlaşması suretiyle işbirliğimizi daha da güçlendirmek arzusundayız” açıklamasında bulundu. Eğitim alanındaki işbirliğinin de hızla tamamlanması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, Manas Üniversitesi’nin dünya çapındaki başarısını övdü ve “Üniversitemizin hem Kırgızistan’ın beşeri sermayesine hem bilime ve sanata azami katkı yapması için uyum içinde çalışmayı sürdürelim” dedi.

Cumhurbaşkanı, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum için uluslararası vicdanın yaralandığını belirtirken, “İsrail’in şimdi de Lübnan’a yönelik saldırıları tüm bölge güvenliğini tehdit ediyor” şeklinde konuştu. Şuşa’da yapılan zirvede, “Gazze’de sivillerin ayrım gözetmeden hedef alınmasını kınamış, acil ateşkes ve insani yardım çağrısında bulunmuştuk” dedi. Türk dünyasının Filistin konusundaki çabalarının sürdürülmesinin önemli olduğunu vurguladı. Kırgızistan’a uluslararası destek konusundaki katkıları için teşekkür etti.

GÜÇLÜ İLİŞKİLER İÇİN ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzalayacakları anlaşmalar ile ilişkilerinin hukuki zeminini güçlendireceklerini belirtti ve “Dönem başkanlığınız süresince gözlemci üyemiz KKTC’nin layıkıyla temsiline katkı vereceğinize inanıyorum” dedi. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 6’ncı toplantısının başarıyla sonuçlandığını aktaran Erdoğan, “Bir sonraki konsey toplantısı için sizleri Ankara’ya bekliyorum” çağrısını yaptı.