Erdoğan: Köksüz İnsanlar Hedefini Kaybeder

KONUŞMA VE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Manas Üniversitesi’nin peş peşe iki yıl boyunca dünyanın en iyi bin üniversitesi listesine girmesini vurguladı.

Erdoğan, gençlere yönelik yaptığı konuşmada “Medeniyet değerleriniz ile inancınız ile, aileniz ile, idealleriniz ile bağlarınızı asla koparmayın. Milletinize ve ülkenize olan sorumlulukları ihmal etmeyin. 40 yıldır envaiçeşit terör örgütü ile mücadele etmiş ve ağır bedeller ödemiş bir ülkeyiz. Sizi kendi ideolojisine esir etmek isteyenlere prim vermeyin.” ifadelerini kullandı.