Erdoğan: Kongrelerle Dayanışmayı Güçlendirdik

KONGRE SÜRECİ TAMAMLANDI

AK Parti’nin hızlı gelişen il kongre süreci sona erdi. Son aşama, İstanbul’da gerçekleşen 81’inci il kongresiyle tamamlandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya aracılığıyla kongrelerle ilgili bir açıklama yaptı.

BÜYÜK KONGREYE HAZIRLANILIYOR

Erdoğan, il, ilçe ve belde kongrelerine Kabine üyeleri, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve MKYK üyelerinin katıldığını hatırlattı. Kendisi de 29 il kongresine birebir katılım gösterdiğini belirtti. Kongre sürecinin tamamlandığını dile getiren Erdoğan, 23 Şubat’ta Ankara’da düzenleyecekleri Büyük Kongre için hazırlıklara başlayacaklarını bildirdi. “Şimdi inşallah 23 Şubat’ta yapacağımız Büyük Kongremize hazırlanacağız” şeklinde ifadeler kullandı.

KONGRELERDE DAYANIŞMA VE KARDEŞLİK VURGUSU

Kongrelerin AK Parti’ye uygun bir şekilde yapıldığını ve hareketin bu zorlu süreci güçlenerek atlattığını ifade eden Erdoğan, “Kongrelerimiz AK Parti’ye yakışır bir şekilde gerçekleşmiş, hareketimiz bu zorlu maratondan hamdolsun güçlenerek çıkmıştır” dedi. Makam ve koltuk kavgalarına yer vermeden tüm kongrelerde dayanışmayı artırdıklarını ve kardeşliği pekiştirdiklerini vurguladı. Kongre sürecinin başından itibaren gece gündüz demeden çalışan her kademedeki kardeşlerine teşekkür etti.

YOLA DEVAM MESAJI

Yeni göreve başlayan kardeşlerine başarılar dileyen Erdoğan, bayrağı devredenlere de hizmetleri için teşekkür etti. Ayrıca, ahirete irtihal etmiş dostlar, büyükler ve kardeşler için rahmet niyazında bulundu. “Durmak yok, yola devam…” diyerek, devam eden sürecin önemine dikkat çekti.