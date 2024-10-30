Erdoğan: Kürt Kardeşim, Bu Eli Tut**

ERDOĞAN’DAN BAHÇELİ’YE DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çağrı için “Cesur çıkışıyla istikamet çizdi” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin çağrısının tarihi bir fırsat penceresi açtığını belirten Erdoğan, “MHP Genel Başkanı’nın son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar önümüze açılan tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır” dedi.

MİLLETİMİZLE İLETİŞİM

Erdoğan, konuşmasında ülkenin ve milletin ortak çıkarları için kendi şahsi gündemlerinin peşine düşenlerin boş bir labirentte çırpınmaya devam ettiğini belirtti. “Bizim muhatabımız milletimizdir” diyerek, muhataplarının tek kaynağının vatandaşlar olduğunu vurguladı.

CHP LİDERİ’NE TEŞEKKÜR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e teşekkür eden Erdoğan, “Devlet herkesin devleti olmalı, herkesi eşit kucaklamalı” ilkesi etrafında kurulan politikaları 23 yıl sonra açıkça vurguladığı için kendisini tebrik etti. “CHP’nin doğru yerde duracağına, kardeşliğin safında yer alacağına yürekten inanmak istiyorum” diye ekledi.

CUMHURİYETİMİZİN ÖNEMİ

Erdoğan, geçmişin sorunlarının cumhuriyet arkasına saklanıp zulmedenlerden kaynaklandığını ifade etti. Cumhuriyetin tüm toplumu kapsadığını belirten Erdoğan, “Bu cumhuriyet hepimizin eseridir” dedi. Türkiye Cumhuriyeti’nin dimdik ayakta olduğunu ve büyümeye devam edeceğini söyledi.

GÖKBEY HELİKOPTERLERİ

Erdoğan, TUSAŞ’a yapılan saldırıyı kınayarak, “T625 GÖKBEY’in ilkini törenle Jandarma’ya teslim ettik. Önümüzdeki 20 adet GÖKBEY daha farklı kurumlara teslim edilecek” açıklamasında bulundu. TUSAŞ çalışanlarının özgüveninin yüksek olduğunu ve şehit olan arkadaşlarının anısını yaşatmak için azimle çalıştıklarını dile getirdi.

GEÇMİŞİN BAŞARISIZLIKLARI

Türk ve Kürt kardeşliğinin güçlenmesi için hayata geçirilen projeleri anlatan Erdoğan, “Bunu yaparken terörü kurutacağız, kardeşliği büyüteceğiz” dedi. Ancak, karşılaştıkları engellerin sınırsız olduğunu ve terörden beslenenlerin bu sorunun çözülmesine engel olduğunu ifade etti.

YENİ MÜJDELER

Terörle mücadelede önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirten Erdoğan, yeni müjdelerin yolda olduğunu söyledi. “Cumhur İttifakı’nın, devletin gücüne güç katarak milletimize özgüven sağladığını” vurguladı.

KÜRT KARDENİZİNE ÇAĞRI

Erdoğan, “Sevgili Kürt kardeşlerim, bu eli sımsıkı tutmanı bekliyoruz. Emperyalizmin uşaklığını yapanları aradan çekip çıkarmanı istiyoruz” dedi. Tüm 85 milyonun birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

BAHÇELİ’YE GÖNDERME

Erdoğan, Bahçeli’nin açıkladığı durumu destekleyerek “Tüm MHP camiasına şükranlarımı ifade ediyorum” diyerek Bahçeli’nin çağrısını tekrar gündeme getirdi. Bahçeli’nin Öcalan ile ilgili sözlerini hatırlatan Erdoğan, terörle mücadelede hiçbir taviz vermeyeceklerinin de altını çizdi.