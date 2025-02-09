Erdoğan Malezya Ziyareti Öncesi Konuştu

ERDOĞAN’IN BASIN TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geliyor. Bu önemli toplantıda, iki ülke arasında gelişmeleri ve iş birliği fırsatlarını değerlendirecek. Ayrıca, gündemdeki uluslararası ilişkiler ve bölgesel konular hakkında da bilgi verecek.

MALEZYALILARLA İŞ BİRLİĞİ

Basın toplantısında, Türkiye ile Malezya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine bir takım açıklamalar yapılması bekleniyor. Erdoğan, “İki ülke arasındaki iş birlikleri, karşılıklı olarak her iki tarafı da olumlu yönde etkiliyor” şeklinde görüşlerini paylaşacak.

ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ

Toplantıda, savunma sanayi, eğitim, ve kültürel alanlarda yapılacak iş birliklerine dair topluca bilgi sunulacak. Erdoğan, her iki ülkenin ulusal çıkarlarına katkıda bulunacak projeler üzerinde duracak. Ayrıca, uluslararası iş birliği ve dayanışmanın önemini vurgulayacak.

Ayrıca, ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerin detayları ve muhtemel anlaşmalar hakkında bilgiler de paylaşılması hedefleniyor. Erdoğan’ın açıklamalarından sonra basın mensuplarının soruları alması da bekleniyor.