Erdoğan, Matviyenko’yu Dolmabahçe’de Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler üzerinde duruldu.

ERDOĞAN’DAN AB’YE SOMUT ADIM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Costa’ya yeni görevi üzerine tebriklerini iletti. Görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin canlandırılmasının iki tarafın da menfaatine olacağını vurguladı. Erdoğan, Brüksel’den ilişkileri ilerletecek somut adımlar beklediğini belirtti. Avrupa’nın güvenliğine yönelik alınacak tedbirlerin Türkiye’nin de katılımıyla planlanmasının her iki taraf açısından faydalı olacağını ifade etti. Ayrıca Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve sürdürülebilir bir barış sağlanabileceğini, Türkiye’nin bu konuda sürekli çaba gösterdiğini anlattı. Suriye’nin yeniden inşası için AB yaptırımlarında sağlanan muafiyetin Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi. Costa, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

ERDOĞAN RUS BAŞKANI’NI DOLMABAHÇE’DE KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu da kabul etti. Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen bu kabul basına kapalı olarak yapıldı.