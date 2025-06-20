Erdoğan, Merz ile Görüşme Yaptı

GÖRÜŞME BAĞLAMINDA ELE ALINAN KONULAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşme sırasında özellikle İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler üzerinde duruldu.

İRAN VE İSRAİL SORUNU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İran’ın nükleer sorunlarının çözümünün yalnızca müzakere masası aracılığıyla mümkün olduğunu vurguladı. Öte yandan, “İsrail’in İran’a saldırısı ile başlayan çatışmalı sürecin bölge güvenliğine yönelik tehdidi en üst seviyeye çıkarttığını” ifade etti.

GÖÇ RİSKİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Erdoğan, İsrail saldırıları ile başlayan bu şiddet sarmalının sonuçlarının yalnızca bölgeyi değil, Avrupa’yı da etkileyebileceğine dair uyarıda bulundu. “Bu durum göç ve nükleer sızıntı ihtimali bakımından zarar verebileceğini” belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin çatışmaların sona ermesi ve sükunetin sağlanması için çaba gösterdiğini, bu çabaların süreceğini ifade etti.