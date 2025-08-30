Erdoğan, Mezunlara Sert Uyarıda Bulundu

CUMHURBAŞKANININ KATILIMIYLA TÖREN DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu’nda Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katıldı. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu’ndan 38’i Türk, 2’si yabancı olmak üzere toplam 40 öğrenci mezun olduğunu belirten Erdoğan, “Yarın da inşallah kara, hava, deniz, meslek yüksek okullarımızda öğrenim gören 68’i misafir 2 bin 41 öğrencimiz diplomalarını alacak” dedi.

FETÖ’NÜN TAHRİBATINI TELAFİ ETTİK

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Erdoğan, “Elhamdülillah 9 yıl gibi kısa bir sürede imkansız denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. Bakınız, bugün kara kuvvetlerimizde görev yapan subayların yüzde 76’sı, deniz kuvvetlerimizin yüzde 45’i, hava kuvvetlerimizin ise yüzde 31’i üniversitelerimizden mezun oldu. Yine kara kuvvetlerimizin mevcut astsubaylarının yüzde 59’u, deniz kuvvetlerimizin yüzde 32’si, hava kuvvetlerimizin ise yüzde 24’ü Milli Savunma Üniversitemiz mezunlarından oluşuyor. Sadece eğitim ve personel boyutunda kalmadık.” şeklinde konuştu.

ZAFİYET BEKLEYENLER HÜSRANA UĞRATILDI

Sınır ötesi harekatlardan diğer operasyonlara kritik birçok adımın atıldığını vurgulayan Erdoğan, “Hatırlarsanız 15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık. Milli Savunma Üniversitemizin de güçlü desteğiyle ordumuz, dimdik ayakta olduğunu dost düşman herkese ispat etti. Türkiye üzerine sinsi hesap yapanlar, 15 Temmuz’da kolumuzu kestiklerini zannediyorlardı. Kesilenin sadece sakalımız olduğunu çok kısa sürede onlar da gördüler. Biz ise onların 40 yıldır besleyip büyüttükleri yılanlarının başını koparttık.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DAHA GÜÇLÜ VE CAYDIRICI

Şer gibi görünen badireden ülkeyi, milleti ve demokrasiyi daha da güçlendirerek çıkmayı başardıklarını belirten Erdoğan, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugün 9 sene öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir. Gelecekte inşallah çok daha iyi olacağız. Ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

ÖĞRENCİLERE VİCDANLA HAREKET ETME TAVSİYESİ

Erdoğan, öğrencilerin ülkenin en seçkin eğitim kurumlarından biri olan Milli Savunma Üniversitesinde eğitim aldığını anımsatarak, “Artık yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan şerefli bir üniformayı kuşandınız. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de milletimiz size güveniyor. Ailelerinizin ve komutanlarınızın size olan güvenine lütfen halel getirmeyin.” ifadelerini kullandı.

SİYASİ GÜÇ OLMAMAK ÜZERİNE YÜKÜMLÜLÜK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun öğrencilerin her birinin, Anayasa ve yasaların çizdiği sınırlar içerisinde, milli iradenin riyasetinde, demokratik kurum ve kurallar dahilinde ülkeye ve millete karşı mesuliyetlerini en güzel şekilde yerine getireceğine inandığını söyledi. Ayrıca, öğrencileri siyasi tartışmalara çekmek isteyenlerin olabileceğini vurguladı ve “Bunları asla dikkate almayın. Moralinizi bozmalarına izin vermeyin.” şeklinde konuştu.