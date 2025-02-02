Erdoğan: Muhalefet 222 Yıl Bekler

İSTANBUL KADIN KOLLARI KONGRESİNE SELAMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki Kadın Kolları’nın 7. olağan kongresinde yaptığı konuşmaya samimi selamlamalarla başladı. “Sevgili İstanbullular, muhterem hanımefendiler, yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum” diyerek katılımcılara hitap etti. Kongrenin, partilerine, ülkeye ve kadınlara hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, vefatının 1. yıl dönümünde Alev Alatlı’yı anarak, “Son asırda yetişmiş en üretken kadın münevverlerimizden biriydi. Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı. Görevine devam edenlere başarılar dileyen Erdoğan, yeni görev alacaklar için de iyi dileklerde bulundu. Kadınlar ve gençler üzerine önem verdiklerini vurguladı ve “Geçtiğimiz günlerde yeni bir ekiple Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze güç kattık” açıklamasında bulundu.

KADINLARIN ROLÜ VE MUHALEFET ELEŞTİRİSİ

Erdoğan, konuşmasında kadınların toplumun her alanında etkili olduğuna dikkat çekti. “Ne tarafa bakarsanız bakın kadının aileden başlayarak tüm toplumu nasıl etkilediğini görüyorsunuz” dedi. AK Parti’nin kadınlar aracılığıyla seçimlerde yüksek oy oranları yakaladığını belirterek, 2028 hedeflerine de değindi. “2028’de yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz” ifadesini kullandı. Muhalefetin çalışmadan iktidar bekleme tutumuna ise eleştirilerde bulundu. “Bu kafa ile daha 22 yıl da beklerler 222 yıl da beklerler” ifadesini kullanan Erdoğan, partilerinin emekle geldiğini vurguladı.

AİLE KURUMU VE YENİ POLİTİKALAR

Günümüzde yaşanan sorunlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı, kadınların en fazla zarar gören kesimlerden biri olduğunu ifade etti. “Cinsiyetsizleştirme sinsiliği adı altında erkekleri de içine alan duruma varmıştır” diyerek bu duruma itiraz etmenin zorluğuna değindi. Türkiye’nin bu olumsuzluklarla mücadelede kararlı olduğunu vurguladı. Kadınların aile içindeki yerini önemseyerek, “Kadın daima ailenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilmiştir” şeklinde konuştu. Aile kurumu için yeni politikaların hayata geçirileceğini belirtti.

KADINA VE AİLEYE SAHİP ÇIKMA VURGUSU

Cumhurbaşkanı, toplumu koruma hedeflerinin yanı sıra marjinal gruplara da sert bir eleştiride bulundu. “Kadın haklarını dile getirenler, Gazze’deki katliamlara sessiz kalanlar aileye kadına çocuğa sahip çıktığımız için bizi eleştirecektir” diyerek bununla mücadele edeceklerini belirtti. Türkiye’nin kadınlarını şer odakları karşısında koruyacaklarını vurguladı ve “Amaçları bizi devirmek” ifadesini kullandı.

MUHALEFET STRATEJİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirerek “Ana muhalefet mi sirk çadırı mı var belli değil” dedi. Muhalefet liderinin eylemlerini “kırmızı kartla ortada dolanıyor” şeklinde ifade etti. Sürekli irtifa kaybeden liderlere dikkat çekerek, seçim zamanlarına dair kesin bilgiye sahip olduklarını ifade etti. “Önemli olan tökezlemek değil hemen güçlü şekilde yoluna devam edebilmektir” diyerek partinin geleceği hakkında umudunu belirtti.