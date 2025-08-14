Erdoğan, NATO Sekreteri Rutte ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Genel Sekreter’in isteği üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın son gelişmeleri, ayrıca bölgesel ve küresel meseleler gündeme geldi.

TÜRKİYE’NİN MÜZAKERELERDEKİ ROLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik başlatılan İstanbul müzakerelerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Ayrıca, bu sürecin insani konularda olumlu gelişmelere de zemin oluşturmasını kritik bir adım olarak değerlendirdi.

UKRAYNA’DAKİ SON DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Görüşmede NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında düzenlenecek Alaska Zirvesi öncesinde Ukrayna’daki güncel duruma dair yorumlarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin Alaska’daki görüşmeleri dikkatle takip ettiğini ifade etti.