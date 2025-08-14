Erdoğan, Özgür Özel’e 1 Milyon TL Dava

CUMHURBAŞKANINA MANEVİ TAZMİNAT Davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisini hedef alan açıklamaları ve suçlamaları nedeniyle avukatı aracılığıyla 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı. Bu durum, söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturduğunu ortaya koyuyor.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Ayrıca, Erdoğan’ın avukatı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da bu suçla ilgili bir suç duyurusunda bulunuldu. Bu gelişmeler, siyasi arenada önemli tartışmalara yol açabilir.