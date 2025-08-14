Gündem

Erdoğan, Özgür Özel’e 1 Milyon TL Dava

erdogan-ozgur-ozel-e-1-milyon-tl-dava

CUMHURBAŞKANINA MANEVİ TAZMİNAT Davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisini hedef alan açıklamaları ve suçlamaları nedeniyle avukatı aracılığıyla 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı. Bu durum, söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturduğunu ortaya koyuyor.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Ayrıca, Erdoğan’ın avukatı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da bu suçla ilgili bir suç duyurusunda bulunuldu. Bu gelişmeler, siyasi arenada önemli tartışmalara yol açabilir.

Gündem

Şekerli Gıdalara Düzenleme Geliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’deki gazlı içeceklerde Avrupa'ya göre daha fazla fruktoz bulunduğunu duyurarak, şekerli ürünlere yönelik düzenleme planlandığını bildirdi.
Gündem

İstanbul’da Deprem Riski Artarak Devam Ediyor

Deprem uzmanı Naci Görür, İstanbul'daki deprem riski ile ilgili yaptığı açıklamada, son günlerdeki 6.2 büyüklüğündeki depremin, daha büyük bir sarsıntıya yol açabileceğini ifade etti.

