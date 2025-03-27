Erdoğan, Özgür Özel’in BBC Röportajına Tepki Gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamaları sırasında Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçmenini sokağa dökmesine ve Batı medyasına şikayetlerine de dikkat çekti. Erdoğan, “Ana muhalefetin başındaki zat tüm medya gruplarını Batı’ya şikayet ediyor. Bu gençleri sokağa dökmek, sana hiçbir şey kazandırmayacağı gibi kaybettirecektir” ifadelerini kullandı. Ayrıca CHP’nin boykot çağrılarına ilişkin de görüş belirtti.

ÜLKESİNİ YURT DIŞINA ŞİKAYET EDENLERİN SONUÇLARI

Erdoğan, sorumsuz boykot çağrılarının iş dünyasında olumsuz etkileri olduğunu vurgulayarak, “Türkiye için çalışan, 85 milyon için üreten, Türk ekonomisine katma değer sağlayan hiç kimseyi, hiçbir şirketimizi bunların insafına terk etmeyeceğiz.” dedi. “2 8 Şubat’ta sermayeyi renklere ayıranlar nasıl kaybetmişse, bugün de medya kuruluşlarını açıkça tehdit edenler, ülkesini yurt dışına şikayet edenler kaybedecekler.” diyerek muhalefete sert mesajlar verdi.

CHP’Lİ ÖZEL’İN ŞİKAYETİ

Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarına göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Batı medyasına şikayette bulunmuş ve son olarak BBC’ye yaptığı bir röportajda İngiltere’nin sessizliğine dikkat çekmişti. Özel, “Terk edilmiş hissediyoruz.” diyerek İngiliz Başbakan Starmer’e seslendi. “Demokrasinin beşiği olan İngiltere, İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanı’nı hapse alırken nasıl sessiz kalıyor? Gerçekten çok kırgınız.” ifadelerini kullandı.

RAMAZAN BAYRAMI SEVİNCİ

Açıklamalarına Ramazan Bayramı’na da değinen Erdoğan, “Önümüzdeki Pazar günü müşerref olacağımız Ramazan bayramınız şimdiden mübarek olsun.” dedi. İftar programında yaptığı konuşmada, bulunan herkesle birlikte dualar edilmesini, özellikle Filistin ve diğer mazlum coğrafyalardaki halkların zaferi için dua edilmesini gerektiğini ifade etti.

İŞÇİ HAKLARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı, emek, alın teri ve helal kazancın Türk kültürü ve inancının temeli olduğunu belirtti. “Bu kavramlar bizim adaletle, refahla, hakkaniyetle dolu tarihimizin köşe taşları olmuştur.” diyerek, işçilerin haklarını korumanın önemine vurgu yaptı. 1 Mayıs’ı resmi tatil ilan ettiklerini de ekletti. İş sağlığı ve güvenliği kanunu ile işçi haklarını güçlendirdiklerini ifade etti.

KAMU GÖREVLİLERİNE YENİ DÜZENLEMELER

Kamu görevlilerine yönelik düzenlemeler hakkında bilgi veren Erdoğan, memur maaşlarının 2025 yılına kadar artış göstereceğini, en düşük memur maaşının 43.726 liraya yükseleceğini belirtti. Kamu çalışanlarının sorunlarını 23 yıldır olduğu gibi yine yapıcı bir anlayışla çözeceklerini söyledi. Çeşitli alanlarda çalışanları desteklemek için yapılan düzenlemeleri ve projeleri de açıkladı.