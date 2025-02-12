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Erdoğan Pakistan’da Resmi Karşılama Töreninde

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PAKİSTAN’DA KAPSAMLI KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamabad Nur Khan Hava Üssü’nde birçok önemli isim tarafından karşılandı. Karşılama heyetinde Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar gibi isimler yer aldı. Ayrıca, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Cumhurbaşkanı Zerdari’nin kızı Aseefa Bhutto Zerdari, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve eşi de bu törende yer aldı.

TÜRKİYE’DEN YETKİLİLER DE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında birçok bakan ve üst düzey yetkili de bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat gibi bakanlar, Türkiye’nin önemli liderleri arasındaydı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Pakistan’a ulaştı.

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