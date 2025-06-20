Erdoğan, Paşinyan’ı Resmi Törenle Karşıladı

ERMENİSTAN BAŞBAKANI TÜRKİYE’DE RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme çerçevesinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret yaptı.

RESMİ TÖRENLE KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen resmi bir törenle karşıladı. Tören tamamlandıktan sonra iki lider, heyetlerini birbirlerine takdim ederek görüşmelere başladı.

KABULDE BULUNAN İSİMLER

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da katıldı.

GÖRÜŞMENİN SÜRESİ VE GÜNDEMİ

İki lider arasındaki görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Bu, Başbakanlık düzeyindeki ilk görüşme olarak dikkat çekti ve gündemdeki önemli konular ele alındı. Paşinyan, son ziyareti Haziran 2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılmak üzere yaptığı Türkiye ziyaretiydi.

TARİHİ ZİYARETE DAİR DEĞERLENDİRMELER

Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, ziyarete dair açıklamalarında, “Görüşmede bölgesel tüm konular ele alınacak. Bu tarihi bir ziyaret. Çünkü bu, bir Ermeni liderin bu düzeydeki ilk ziyareti olacak.” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMENİN STRATEJİK ÖNEMİ

Bu ziyaret, Türkiye ile Ermenistan arasında 2022 yılından itibaren sürdürülen normalleşme sürecinin kritik bir aşamaya geldiğini işaret ediyor. Özellikle İsrail-İran savaşı ve Dağlık Karabağ sonrası değişen dengeler ışığında, Ermenistan’ın Türkiye ile doğrudan ilişki kurması, Kafkasya’daki jeopolitik durumu yeniden şekillendirebilir.