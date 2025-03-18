Erdoğan, Stubb İle Telefon Görüşmesi Yaptı

GÖRÜŞME DETAYLARI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alexander Stubb ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaları paylaştı. Bu görüşmede, Türkiye ile Finlandiya arasındaki ikili ilişkiler ve mevcut bölgesel, küresel konular hakkında detaylı bir değerlendirme yapıldı.

FINLANDIYA İLE İŞ BİRLİĞİNE VURGU

Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Finlandiya ile iş birliğini derinleştirme konusundaki kararlılığını vurguladı. Savunma sanayii ve terörle mücadele gibi birçok alanda ilişkileri geliştirmek için gereken adımları atmaya devam edeceklerini belirtti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için adil ve kalıcı bir barış sağlama çabalarının devam edeceğini anlattı. Ayrıca, Rusya’dan ateşkes çağrısını kabul etmesini beklediğini ifade etti.

GAZZE’DE YENİ SALDIRILARA TEPKİ

Görüşmenin bir diğer önemli konusu, İsrail’in Gazze’deki yeniden başlayan saldırıları oldu. Erdoğan, bu eylemleri kabul edilemez bulduğunu ve Netanyahu’nun uyguladığı soykırım politikasına uluslararası toplumun bir an önce “dur” demesi gerektiğini belirtti. Ateşkesin yeniden sağlanmasının aciliyeti üzerinde de durdu.