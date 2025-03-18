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Erdoğan, Stubb İle Telefon Görüşmesi Yaptı

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GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı, bu görüşmenin ardından beklenen açıklamayı yaptı. Yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Finlandiya arasındaki ikili ilişkiler ve çeşitli bölgesel ve küresel konular üzerinde duruldu.

İŞ BİRLİĞİ İZLENİMİ

Erdoğan, Türkiye’nin Finlandiya ile iş birliğini derinleştirme azmini dile getirdi. Savunma sanayi ve terörle mücadele gibi alanlarda ilişkileri geliştirmek için kararlı bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

BARİŞ ÇABALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye’nin çabalarını sürdürdüğünü, Rusya’nın ateşkes çağrısını kabul etmesini beklediğini vurguladı.

GAZZE’DEKİ SALDIRILARA TEPKİ

Görüşme sırasında Erdoğan, İsrail’in Gazze’de yeniden başlayan saldırılarını kabul edilemez bulduğunu belirtti. Netanyahu’nun izlediği soykırım politikasını uluslararası topluma dur demesi gerektiğini ve ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemine dikkat çekti.

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