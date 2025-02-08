Erdoğan, Şubat 2025’te Üç Ülkeye Gidecek

ERDOĞAN’IN RESMİ TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerine devam ediyor. Erdoğan, 10-13 Şubat 2025 tarihleri arasında Malezya, Endonezya ve Pakistan’ı ziyaret edecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un sosyal medya üzerinden duyurduğu bu ziyaretlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikili ilişkiler, iş birlikleri ve bölgesel konular üzerinde görüşmeler yapması bekleniyor.

İKİLİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Altun, “Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek olup, mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını teminen müşterek adımlar belirlenecektir.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin stratejik ortağı olan Malezya’nın ardından Erdoğan, Endonezya ve Pakistan’da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına başkanlık edecek.

ANLAŞMALAR VE GÖRÜŞMELER

Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret edeceği ülkelerle ikili ahdi zeminin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesi öngörülmektedir.” dedi. Görüşmeler sırasında, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.