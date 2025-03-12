Erdoğan: Suriye’de Mezhep Ateşi Var

SURİYE’DE MEZHEP TEMELLİ FITNE ATEŞİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Suriye’deki gelişmelere dair konuşan Erdoğan, “Suriye’de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Umudumuzu diri tutuyor, kararlılığımızı en güçlü şekilde muhafaza ediyoruz. Çoğu yalan olan açıklamalarla Türkiye’de yeni bir kaos alanı oluşturulmak isteniyor” dedi.

CHP’YE SERT ELEŞTİLER

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alarak, “Ramazan’ın maneviyatı nedeniyle günlük siyasi tartışmalara girmiyoruz ama CHP yalan ve iftira dozunu artırıyor. Özgür Özel, dışarıda zehirli bir dile sarılıyor. Kendi partisinden yalanlanan birini muhatap almak züldür” ifadesini kullandı. Özel’in tutarsızlığını eleştiren Erdoğan, “Gün aşırı parti değiştiren kifayetsize rozet taktı. Bize attıkları çamur kendilerine bulaştı. Ana muhalefetin bu hallere düşmesi üzüntü verici” diye konuştu. CHP’nin Alevi vatandaşları istismar ettiğine dikkat çeken Erdoğan, “Tehlikeli bir dil kullanıyorlar. Bu ülkeye bedeller ödetmiş bir dildir. CHP, zulmünden nedamet getirsin” çağrısını yaptı.

İSTİKLAL MARŞI’NDAKİ SUİKAST TEHDİDİ

Erdoğan, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümüne değinerek, “Marşımız milletimizin kahramanlığının sembolü, var oluş anıtıdır. Suriye’deki fitne girişimleri, bu ruha alçakça bir suikasttır” şeklinde konuştu. Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anan Erdoğan, marşın savaş sırasında yazılmış olmasının önemine vurgu yaptı.

AİLE POLİTİKALARI VE YENİ ADIMLAR

Ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirten Erdoğan, “Aile hasar görürse birey, toplum ve insanlık bozulur. Aile bizim her şeyimizdir” dedi. Yuva kavramının maddi ölçülerle tanımlanamayacağını ifade eden Erdoğan, “Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu’nu kurduk. Evlilik kredisi desteğini 81 ilde hayata geçirdik. Yeni düzenlemeler yolda” müjdesini verdi. Kadının güçlenmesini ailenin zayıflaması olarak görmediklerini dile getiren Erdoğan, “Kadın üzerinden siyasete tenezzül etmedik” diye ekledi.

TÜRKİYE BARIŞ VE İYİLİK SANCAĞINI TAŞIYOR

Erdoğan, Türkiye’nin barış ve iyilik misyonunu sürdürdüğünü belirterek, “Ramazan’da iyilik ve kardeşlik seferberliğini hızlandırdık. Kurumlarımız Balkanlar’dan Kafkasya’ya kadar milletimizi temsil ediyor. Biz şov değil, gönüller yapma peşindeyiz” dedi. Sudan ve Gazze’deki gelişmelere de değinen Erdoğan, “Siyonist rejimin şımarıklığına rağmen Gazze’de ateşkes sürüyor” ifadesini kullandı.

EMPERYALİZME KARŞI KARDEŞLİK VURGUSU

Erdoğan, terörsüz bir Türkiye hedefiyle yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, “40 yıllık sorunları çözerken yeni fay hatları oluşturmak emperyalizme uşaklık etmektir. Kim bu millete kastederse karşısında 85 milyonu bulur” dedi. Türkiye’nin küresel yarışta geri bırakılmak istendiğini savunan Erdoğan, “Bu sefer başaramayacaklar” mesajını verdi.