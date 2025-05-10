Erdoğan: Terör Belasından Kurtulmayı Hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 10 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen “Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye” programında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Anneler Günü’nü kutlayan Erdoğan, terörsüz bir Türkiye için kararlılıkla çalıştıklarını, kadına şiddete karşı sıfır tolerans gösterdiklerini ve aile kurumunu güçlendirme hedeflerini vurguladı. “Her an müjdeleri alabilirsiniz” diyerek, toplumun beklentilerini artırdı ve “Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber inşa edeceğiz.” ifadesini kullandı.

ANNELERE DUYGUSAL MESAJ

Erdoğan, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak, “Haklarını ne yaparsak yapalım ödeyemeyeceğimiz annelerimize hayırlı, mutlu, bereketli ömürler diliyorum” dedi. Kendi annesinden bahsederek, “Anneciğim, ‘Cennetin kokusunu almak istiyorum’ derdim, o gülerdi. Gece balkonda beni beklerdi, o günleri unutmak mümkün mü?” sözleriyle duygusal bir mesaj verdi. Ayrıca şehit ve gazi annelerini özel olarak selamlayan Erdoğan, Filistin’deki soykırımda hayatını kaybeden Gazzeli anneleri de rahmetle anarak, “Bizim inancımızda anneler kutsal bir yerdedir. Cennet annelerin ayaklarının altındadır” ifadelerini kullandı.

AİLE KURUMUNU GÜÇLENDİRME HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı’nın düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti Kadın Kollarına teşekkür ediyorum. Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü şimdiden tebrik ediyorum” dedi. “Vatanına, bayrağına, devletine aşkla bağlı, milletine gönülden sevdalı, hepsi birer cesaret ve merhamet abidesi bu vatan evlatlarını yetiştiren anne babalarla ne kadar iftihar etsek azdır” diyerek aile kurumunun önemini yineledi. Aile yılı ilan edilen 2025’te sosyal yardımlar konusunda kadınların yanında olduklarını ifade eden Erdoğan, “Kadınlarımıza teşvikler sunduk. Aile kurumunu güçlendirmeye bundan sonra da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS POLİTİKASI

Kadına karşı şiddetle mücadele konusunu önemseyen Erdoğan, sıfır tolerans ilkesine bağlı olarak çalışmaları sürdüreceklerini belirtti. 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanmasının önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. Aile yılı süresince, doğum ve evlilik yardımlarını artıran Erdoğan, “İlk çocuk için 5 bin lira doğum yardımı yapıyoruz” dedi. LGBT denilen sapkın akımların toplumu olumsuz etkilemesini istemediklerini ve gerekli tedbirleri alacaklarını belirtti.

TERÖR BELASINDAN KURTULMA HEDEFİ

Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin büyük titizlikle yürütüldüğünü, “Terör belasından ülkemizi kurtarmaya kararlıyız” ifadesiyle belirtti. Güvenlik birimlerinin görevlerini titizlikle yerine getirdiğini ve devlet ciddiyetine yakışır bir şekilde çalışmaları takip ettiklerini ifade etti. “Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat tanımayacağız. Ayrıştırmaya çalışanlara cevabımızı saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz” dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİ VE MÜJDELER

Son olarak, Türkiye Yüzyılı’nın inşasında vatandaşlara müjde vermeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, “Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız” diyerek umut verici mesajlarla sözlerini tamamladı.