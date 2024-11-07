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Erdoğan, Trump’ı Seçim Zaferi Nedeniyle Tebrik Etti

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ERDOĞAN’IN TRUMP’I TEBRİK ETMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, seçim zaferi dolayısıyla Trump’ı tebrik ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan’ın Trump ile olan görüşmesine dair şu ifadeler yer alıyor: “Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik etti.”

TÜRKİYE-ABD İŞBİRLİĞİ ÜZERİNE TEMENNİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan görüşmenin devamında yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında işbirliğini geliştirme temeli üzerine temennilerini de belirtiyor. “Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında işbirliğini geliştirme temennilerini belirtti.” Bu gelişme, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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