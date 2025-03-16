Erdoğan Trump İle ABD Türkiye İlişkilerini Görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan gelen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ABD’nin müttefiklik ilişkilerinin yeni dönemde dayanışma ve samimiyetle devam edeceğine olan inancını ifade etti. Yapılan görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmelerin iki ülke arasındaki istişareleri artırma gerekliliği üzerinde duruldu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE BARIŞ ÇABALARI

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi yönünde attığı kararlı ve doğrudan adımları desteklediklerini belirtti. Türkiye, savaşın başladığı günden bu yana adil ve kalıcı bir barış sağlamak için çaba gösterdiğini ve bu yöndeki çabalarını sürdüreceğinin altını çizdi. Görüşmede, bu süreçte iki ülke arasındaki iş birliğinin önemi ön plana çıktı.

SURİYE’DE İSTİKRAR VE NORMALLEŞME

Erdoğan, Suriye’de istikrarın sağlanması, yeni yönetimin işlevsel hale getirilmesi ve normalleşme için yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi. “Bu, Suriyelilerin yurtlarına geri dönmesine imkan sağlayacaktır” diyerek, ABD ile bu alanda ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.

F-16 VE F-35 MESAJI

Cumhurbaşkanı, ABD’den teröre karşı Türkiye’nin çıkarlarını koruyan bir anlayışla hareket etmesini beklediklerini aktardı. Savunma sanayii alanında iş birliği geliştirmek için CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, F-16 tedarik sürecinin tamamlanması ve Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılımının gerekliliğini vurguladı.