Erdoğan, Trump ile Görüşme Gerçekleştirdi

BARİŞ DİPLOMASİSİNE DEVAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış diplomasisini dünya genelindeki liderlerle gerçekleştirdiği telefon görüşmeleriyle sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmede, Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki artan gerginliği yakından takip ettiğini belirtti. Erdoğan, başlatılan nükleer müzakerelerin, bu anlaşmazlığın çözümü için tek yol olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca, ABD’nin de nükleer müzakerelerin devam etmesi gerektiğine dair görüşünü desteklediğini ifade ediyor. Erdoğan, bu süreç içerisinde Türkiye’nin gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu aktardı.

İRAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirilen hukuksuz saldırılarını şiddetle kınadı. Erdoğan, bu saldırılar nedeniyle İran halkına başsağlığı dileklerini sundu. Saldırıların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirten Erdoğan, tüm bölgeyi ateşin içine çekmeyi hedeflediğini söyledi. Netanyahu’nun bu saldırılarla nükleer müzakere sürecini engellemeye çalıştığını ifade eden Erdoğan, ayrıca İsrail’in İran’a yönelik eylemleriyle dünyanın dikkatini Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştığını vurguladı. Türkiye’nin Natanz’daki tesiste olası nükleer sızıntıları izlediğini, nükleer anlaşmazlığın tek çözümünün diplomatik süreçler olduğunu ekledi.

TANSİYONUN DÜŞÜRÜLMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yapılan görüşmede, Netanyahu yönetimindeki İsrail’in bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdidi oluşturduğunu belirtti. Tansiyonun düşürülmesi için İsrail’in durdurulması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, uluslararası camianın Filistin’deki işgal ve soykırıma göz yummasının İsrail’i bu hukuksuz eylemlere yönlendirdiğini vurguladı. ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler devam ederken, İsrail’in İran’a yönelik saldırısının barış çabalarını baltalama amacını taşıdığını belirtti.

KÜRESEL GÜVENLİK PROVOKASYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırılarının bölgenin güvenliğine ciddi zarar verebilecek provokasyonlar olduğunu belirtti. Netanyahu yönetiminin bu saldırgan tutumunun küresel boyutta bir istikrar ve güvenlik sorunu yarattığını ifade eden Erdoğan, uluslararası toplumun Filistin’deki işgal ve soykırıma sessiz kalmasının bu tür saldırıları artırdığını aktardı. Saldırıların oluşturabileceği nükleer sızıntının, sivilleri ve tüm bölgesel ve küresel sağlığı tehdit ettiğini, buna karşın İsrail’in bu durumu hiçe saydığını açıkladı. Yeni bir krize tahammülün kalmadığını vurgulayan Erdoğan, nükleer müzakerelerin devamı gerektiğini ifade etti.

REGİYONEL KRİZ UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı görüşmede de Netanyahu hükümetinin hukuk tanımazlığının küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunları doğurduğunu belirtti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini ve bölge güvenliğine ciddi zarar verdiğini yineledi. Son olarak, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de görüşerek, İsrail-İran arasındaki çatışmanın bölgesel ve küresel konular üzerindeki etkilerini ele aldı. Erdoğan, İsrail’in yol açtığı şiddet sarmalının bölgeyi tehdit ettiğini belirtti ve bu saldırganlığa karşı daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.