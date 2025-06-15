Erdoğan, Trump ile görüştü

BARİŞ DİPLOMASİSİ İÇİN TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış diplomasisini sürdüren telefon görüşmeleri yaptı. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği konuşmada, Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi dikkatle izlediğini ve Türkiye’nin başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü ifade etti. Erdoğan, ABD’nin anlaşmazlığın çözümü amacıyla nükleer müzakerelerin devam etmesi gerektiğine dair görüşünü desteklediğini belirtti. Erdoğan, bu görüşme sırasında gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın engellenmesi için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

İRAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik hukuksuz saldırılarını güçlü bir şekilde kınadı. Erdoğan, saldırılar nedeniyle İran halkına başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, İsrail’in bu saldırılarını uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak tanımladı ve tüm bölgeyi ateşe sürükleme amacını taşıdığını söyledi. Netanyahu’nun saldırıları ile nükleer müzakere sürecini sabote etmeye çalıştığını da belirtti. Ayrıca, Erdoğan, İsrail’in saldırıları ile dünyayı Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştığını ifade etti. Türkiye’nin Natanz’daki nükleer sızıntı ihtimali ile ilgili gelişmeleri yakından izlediğini vurgulayan Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın tek çözümünün diplomatik süreçler olduğunu kaydetti.

SALDIRILAR VE TANSİYON DÜZENİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yapılan görüşmede, Netanyahu yönetimindeki İsrail’in bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu ifade etti. Erdoğan, uluslararası topluluğun Filistin’deki işgal ve soykırıma göz yummasının İsrail’i bu noktaya getirdiğini vurguladı. ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler sırasında, İsrail’in İran’a yönelik saldırısının barış çabalarını baltalama amacı güttüğünü de sözlerine ekledi. Erdoğan, bölgenin yeni bir krize tahammülünün olmadığını ve olası bir savaş durumunda tüm bölge ülkelerine yönelik düzensiz göç dalgalarının oluşabileceğini belirtti.

KÜRESEL GÜVENLİK PROVOKASYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını ciddi bir provokasyon olarak nitelendirdi. Erdoğan, uluslararası toplumun Filistin’deki işgal ve soykırıma sessiz kalmasının, İsrail’in saldırganlığını körüklediğini belirtti. Ayrıca, bu saldırıların İran’ın nükleer programına ilişkin çözüm çabalarını baltaladığını ve nükleer sızıntı ihtimalinin sivilleri tehlikeye atabileceğini ifade etti. Erdoğan, bölgedeki yeni krizlere tahammül edilmemesi gerektiğini, nükleer müzakerelerin devam etmesinin ise bu meselelerin çözümündeki tek yol olduğunu dile getirdi.

ÇEŞİTLİ ÜLKELERLE GÖRÜŞMELER

Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı görüşmede de Netanyahu hükümetinin hukuk tanımazlığının küresel düzeyde istikrar ve güvenlik sorunları yarattığını belirtti. Ayrıca, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşerek, İsrail’in İran’a yönelik askeri eylemlerinin kabul edilemeyeceğini ve bölge güvenliğine ciddi zarar verdiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de İsrail-İran çatışması ve bölgesel konular üzerine görüştü. Görüşmede, Erdoğan, İsrail’in yol açtığı şiddetin bölgeyi tehdit ettiğini ve Suriye’nin bu çatışma ortamı dışında kalmasının önem arz ettiğini ifade etti.