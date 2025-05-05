Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesi yaptı

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin yaptığı bu görüşmede, Türkiye ile ABD’nin ikili ilişkileri ve bölgesel ile küresel meseleler üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere pek çok alanda iş birliğini geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceğini dile getirdi.

İKİ ÜLKE ARASINDA YARDIM DESTEK VURGUSU

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın savaşların sona ermesine yönelik yaklaşımını takdir ettiğini belirtti. Ayrıca, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik çabaları olumlu karşıladığını ifade etti. Görüşmede, Gazze’de yaşanan insani kriz üzerinde de durularak, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaşmasının ve bu trajik insani duruma son verilmesinin gerekliliği vurgulandı. Erdoğan, ateşkes sağlanması ve kalıcı barış için Türkiye’nin her türlü iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

SURİYE’NİN İSTİKRARI ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma ve istikrarı sağlama konusundaki çabalarını yineledi. Ayrıca, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının bu sürece katkı sağlayacağını belirtti. Erdoğan, istikrarlı bir Suriye’nin bölge ve dünya barışına önemli katkı sunacağını da dile getirdi. Görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti.