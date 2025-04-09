Erdoğan, Türk Polis’i Ağırladı!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, POLİSLERİ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geldiğinde Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle polisler tarafından karşılandı. Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Türk Polis Teşkilatı heyetini Külliye’de kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, “Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz.” dedi. Emniyet birimlerinin, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması çerçevesinde sokaklarda estirilmek istenen eşkıyalıklara izin vermediğini vurguladı. Erdoğan ayrıca, “Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır.” şeklinde ifadelerde bulundu.