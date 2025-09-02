Erdoğan: Türkiye Üst Gelirli Ülkeler Grubuna Hazır!

ERDOĞAN’IN ŞANGHAY ZİRVESİNDEN DÖNÜŞ GÖRÜŞLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için gittiği Çin’in Tiencin şehrindeki temaslarının ardından Türkiye’ye dönerken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in şeref konuğu olarak zirveye katıldığını hatırlatırken, “Zirveye katılımlarımız, hem teşkilatla hem de köklü bağları olan Asya ülkeleriyle ilişkilerimize verdikleri önemi göstermektedir” ifadesini kullandı. Teşkilat üyesi 10 ülkenin toplam nüfusunun 3,8 milyara ulaştığını ve ekonomik büyüklüğünün 30 trilyon dolara yaklaştığını belirtirken, “Teşkilatın 1996’dan bu yana dinamik bir dönüşüm içerisinde olduğunu görüyoruz. Ekonomik ve ticari alanlardaki işbirliğini ön plana çıkararak bir kimlik kazanıyor. Teşkilat, aynı zamanda küresel ve bölgesel sorunların çözümünde rol oynamayı da kendine hedef edinmiştir” dedi.

GÖRÜŞMELERİN VERİMLİLİĞİ

Erdoğan, “Şanghay Ruhu” başlığı altında sıralanan eşitlik, istişare, karşılıklı güven ve fayda gibi ilkelerin, 2019’da başlatılan Yeniden Asya Girişimi’nin temel yaklaşımlarıyla örtüştüğünü de vurguladı. “Bölgemizde ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi için en fazla gayret eden ülkelerin başında geliyoruz. Teşkilatın, ülkemiz dahil diyalog ortaklarıyla irtibatı artırma çabasını bu açıdan isabetli buluyorum” diyen Erdoğan, zirvede Türkiye’nin çok taraflı diplomasi geleneği, bölgesel güvenlik ile sürdürülebilir kalkınma politikaları hakkında konuşma yaptıklarını ifade etti. Gazze’deki durumu gündeme getirerek, “Çin Devlet Başkanı ile heyetlerimizin de katıldığı verimli bir görüşmemiz oldu. Görüşmede ikili ilişkiler ve yatırım konularını ele aldık” şeklinde konuştu.

ZİRVEDEN ÇIKAN SONUÇLAR

Zirve kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yanı sıra çeşitli devlet ve hükümet başkanları ile yapılan görüşmelerde ikili işbirliği konuları ve İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, “Birçok devlet ve hükümet başkanıyla temaslarımız oldu” bilgisini paylaştı. Erdoğan, Çin’in Türkiye’nin bölgesel öneminin farkında olduğunu ve ekonomik ilişkileri geliştirmenin gayreti içerisinde olduklarını da kaydederken, “Çin ile ilişkilerimizi geliştirmenin gayreti içerisindeyiz. Her platformda insanı merkeze alan politikalarımızı savunuyoruz” dedi.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI VE DİYALOG UMUDU

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmeleri hakkında bilgi verirken, Ukrayna-Rusya savaşının barışla sonlandırılması için yapılabilecekleri konuştuklarını belirtti. “Enerji alanındaki işbirliği öne çıkan konular arasında oldu” diyerek, müzakerelerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, iki devlet başkanının görüşmeleri ile ilgili olumlu sonuçlar aldığını ifade etti. Erdoğan, her fırsatta esir takası konusunu da gündemde tuttuğunu ve bu konudaki gelişmelerin savaşın bitirilmesine katkı sağlayabileceğini vurguladı.

FİLİSTİN MESELESİNE DEĞERLENDİRME

Filistin ile ilgili olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın vize iptali kararını eleştirip, “Bu karar, BM’nin varoluş nedenine uygun düşmüyor” dedi. Filistin’in sesinin kısılmasını doğru bulmadığını belirterek, “Filistin’de mağdurlar var. Binlerce mazlum ve katledilen bebek var” ifadesini kullandı. Türkiye’nin bu konuda gerekli adımları atması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL POLİTİKALARI

Erdoğan, Suriye ile ilgili de, “Suriye’de kalıcı refah ve huzurun sağlanmasını istiyoruz” diyerek, Suriye’nin birliği ve bütünlüğünün önemine dikkat çekti. İki ülke arasındaki ilişkilerin ardından, Türkiye’de muhalefet sorununun çözülmediğini yineleyerek, “Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren meselelerde devlet ciddiyeti ile hareket etmek en doğrusudur” dedi. Ekonomideki gelişmelere dair ise, “Finansal koşullarda iyileşme devam edecek” sözleriyle olumlu bir geleceğe dair umut verdi.