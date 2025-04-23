Erdoğan, Vatandaşları Ziyaret Etti

DEPREM SONRASINDAKİ ZİYARET

Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ndeki kriz merkezini ziyaret ediyor.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bakanlar ve yetkililerden yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi alıyor. Ziyaretin ardından Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri’nde vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ediyor ve çocuklarla fotoğraf çektiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Kağıthane ziyareti sırasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik ediyor.