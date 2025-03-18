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Erdoğan ve Alexander Stubb’dan Kritik Görüşme

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alexander Stubb ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından İletişim Başkanlığı’ndan açıklama yapıldı.

GÖRÜŞMEDEKİ TEMEL KONULAR

Yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Türkiye ve Finlandiya arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve global meseleler gündeme alındı.

FİNLANDİYA İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Finlandiya ile iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını dile getirdi. Savunma sanayi ve terörle mücadele gibi birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaların süreceğini belirtti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın adil ve kalıcı bir barışla sonlanması için Türkiye’nin çabalarını sürdüreceğini vurguladı. Ayrıca, Rusya’nın ateşkes çağrısını kabul etmesini beklediklerini ifade etti.

GAZZE’DEKİ SALDIRILARA TEPKİ

Görüşmede, İsrail’in Gazze’de yenilenen saldırılarının kabul edilemez olduğunu dile getiren Erdoğan, uluslararası toplumun Netanyahu’nun uyguladığı soykırım politikalarına artık “dur” demesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, ateşkesin hızlı bir şekilde yeniden sağlanmasının önemine dikkat çekti.

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