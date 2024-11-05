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Erdoğan ve Caparov’dan Türk Dünyası Vurgusu

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KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’ın Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi. İki lider, Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı’na katıldı. Erdoğan, egemen Kırgız Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Kara-Kırgız Bölgesi’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı. İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı, kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkaracak belgeyi imzalayacaklarını belirten Erdoğan, bu sayede ilişkilerin güvenlik, ulaştırma, sağlık ve diğer alanlarda derinleştirilmesini sağlayacak mekanizmayı kuracaklarını söyledi.

ANLAŞMALARIN İMZA TÖRENİ VE MANAS NİŞANI

Erdoğan ile Caparov, anlaşmaların imza töreni, Manas Nişanı takdimi ve ortak basın toplantısına devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a burada Manas Nişanı takdim edildi. Erdoğan, “Köklü bağlarımızı her geçen gün güçlendiriyoruz. Kıymetli kardeşim Caparov ile yaptığımız ikili ve heyetler arası görüşmelerimizde ilişkilerimizi gözden geçirdik.” ifadesini kullandı. Aynı zamanda, birçok alanda 19 anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Güvenlik, savunma, sanayi ve terörle mücadelede atılabilecek adımları ele aldıklarını belirten Erdoğan, “Değerli kardeşime FETÖ’yle mücadelemize verdiği destek için teşekkür ediyorum.” dedi. Erdoğan, Caparov ile görüşmelerinde İsrail’in devam eden saldırılarını da değerlendirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı, “Türk dünyası olarak Gazze’de yaşanan dram karşısında güçlü duruş sergilememiz gerekiyor.” diyerek önemine vurgu yaptı.

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