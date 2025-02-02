Erdoğan ve İmamoğlu Arasında Sosyal Medya Diyaloğu

ERDOĞAN’DAN SEÇİM HAZIRLIKLARI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden seçim hakkında bir paylaşımda bulundu. “Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır” şeklinde ifade eden Erdoğan, AK Parti olarak 2028 ve 2029 seçimleri için neler yapılması gerektiğini şu şekilde dile getirdi:

SEÇİM HAZIRLIĞI VE YÜKSELEN HEDEFLER

Erdoğan, AK Parti olarak 2028 cumhurbaşkanlığı ve 2029 mahallî idareler seçimlerine büyük bir ciddiyetle hazırlanmaları gerektiğini vurguladı. “Yurt dışıyla birlikte 65 milyonu bulan seçmenlerimizin her birinin gönlünü kazanmak, desteğini almak için çok yönlü bir çalışma yürüteceğiz” dedi. Küresel ve bölgesel etkinliklerini artırırken, Türkiye’nin sorunları için çözümün hızlandırılacağını belirtti. Kendisi, yapılacak projelerle milletlerine güçlü bir vizyon sunacaklarını ifade ederken, “Eser ve hizmet siyasetimizin çıtasını çok daha yükseğe taşıyacağız” şeklinde konuştu. “Niyet hayır, akıbet hayır” diyerek yeni dönemin iyi bir başlangıç yapmasını diledi.

İMAMOGLU’NDAN YANIT

Erdoğan’ın paylaşımına yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır. Millet büyüktür” sözlerini dile getirdi. İmamoğlu, seçimlerin aciliyetine dikkat çekerek, toplumun ihtiyacı olan demokratik sürecin önemini vurguladı.