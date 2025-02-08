Erdoğan ve Macron’dan Suriye Mesajı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından elde edilen bilgilere göre görüşmede Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkiler yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki iletişimin artırılmasının ilişkilerde olumlu değişimler yaratacağını, ayrıca Türkiye ile Fransa’nın savunma sanayisi gibi birçok alanda iş birliği potansiyelinin bulunduğunu vurguladı.

SURİYE’YE YÖNELİK MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımları askıya almasından son derece memnuniyet duyduğunu belirtirken, bu yaptırımların tamamen kaldırılmasının önemine dikkat çekti. Türkiye’nin Suriye’ye yönelik destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin korunması ve kalıcı bir çözüm için çalışmaların başlaması gerektiğini de dile getirdi.