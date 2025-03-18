Erdoğan ve Stubb Görüşmesi Sonrası Açıklama

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı, bu görüşmeyle ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Görüşmede Türkiye ve Finlandiya’nın ikili ilişkileri yanı sıra bazı bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

İŞ BİRLİĞİNE VURGU

Erdoğan, görüşme sırasında Türkiye’nin Finlandiya ile iş birliğini daha da güçlendirme konusundaki kararlılığının tam olduğunu belirtti. Savunma sanayii ve terörle mücadele gibi birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çabaların süreceğini ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA YAKLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın adil ve kalıcı bir barışla son bulması için Türkiye’nin çabalarını sürdürdüğünü söyledi. Ayrıca Rusya’nın ateşkes çağrısını kabul etmesini beklediklerini dile getirdi.

GAZZE’DEKİ SALDIRILARA TEPKİ

Görüşmenin bir diğer önemli konusu ise İsrail’in Gazze’de yeniden başlattığı saldırılardı. Erdoğan, bu saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Netanyahu’nun soykırım politikalarına uluslararası toplumun artık “dur” demesi gerektiğini ifade etti. Ateşkesin bir an önce sağlanmasının önemini de dile getirdi.