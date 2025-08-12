Erdoğan Ve Zelenski Arasında Görüşme Gerçekleşti

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler üzerinde duruldu. Ayrıca toplantıda bölgesel ve küresel meseleler de masaya yatırıldı.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Görüşmenin ana temasını oluşturan ikili ilişkilerin geliştirilmesi, iki ülke için de büyük bir önem taşıyor. Türkiye ve Ukrayna’nın iş birliğini artırma çabaları, karşılıklı fayda sağlama amacı güdüyor. Bu doğrultuda çeşitli konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.