Gündem

Erdoğan Ve Zelenski Arasında Görüşme Gerçekleşti

erdogan-ve-zelenski-arasinda-gorusme-gerceklesti

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler üzerinde duruldu. Ayrıca toplantıda bölgesel ve küresel meseleler de masaya yatırıldı.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Görüşmenin ana temasını oluşturan ikili ilişkilerin geliştirilmesi, iki ülke için de büyük bir önem taşıyor. Türkiye ve Ukrayna’nın iş birliğini artırma çabaları, karşılıklı fayda sağlama amacı güdüyor. Bu doğrultuda çeşitli konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

ÖNEMLİ

Gündem

Uyuşturucu İlaç Yazmış Şüpheli Gözaltında

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde bir çalışan, doktorların e-imzasını kötüye kullanarak 8 hastaya bin 998 yeşil reçeteli ilaç yazdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Gündem

Afrika Sıcakları Türkiye’yi Etkiliyor: 53 Derece!

Şanlıurfa'da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaştı; termometreler 53 dereceyi gösterdi. Kent, aşırı sıcakların etkisi altında kalmaya devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.