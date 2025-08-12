Erdoğan Ve Zelenski Arasında Önemli Görüşme

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’nın Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. İki lider, yapmış oldukları bu görüşme sırasında Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri de kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

Görüşmenin temelinde Türkiye ile Ukrayna ilişkilerinin güçlendirilmesi yer alıyor. Liderler, iki ülkenin iş birliğini artırmaya yönelik stratejileri ve adımları değerlendirme fırsatı buluyor. Bu bağlamda, her iki ülkenin ekonomik, siyasi ve kültürel alanda ortak projeler geliştirmesi gerektiği üzerinde duruluyor.

Bunun yanı sıra, Erdoğan ve Zelenski’nin gündeminde önemli bölgesel ve küresel sorunlar da yer alıyor. Uluslararası ilişkilerde yaşanan değişimlerin ve gelişmelerin iki ülkenin politikaları üzerindeki etkileri tartışılıyor ve çözüm önerileri üzerinde duruluyor.