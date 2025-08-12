Gündem

Erdoğan Ve Zelenski Arasında Önemli Görüşme

erdogan-ve-zelenski-arasinda-onemli-gorusme

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’nın Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. İki lider, yapmış oldukları bu görüşme sırasında Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri de kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

İLİŞKİLERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Görüşmenin temelinde Türkiye ile Ukrayna ilişkilerinin güçlendirilmesi yer alıyor. Liderler, iki ülkenin iş birliğini artırmaya yönelik stratejileri ve adımları değerlendirme fırsatı buluyor. Bu bağlamda, her iki ülkenin ekonomik, siyasi ve kültürel alanda ortak projeler geliştirmesi gerektiği üzerinde duruluyor.

BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER

Bunun yanı sıra, Erdoğan ve Zelenski’nin gündeminde önemli bölgesel ve küresel sorunlar da yer alıyor. Uluslararası ilişkilerde yaşanan değişimlerin ve gelişmelerin iki ülkenin politikaları üzerindeki etkileri tartışılıyor ve çözüm önerileri üzerinde duruluyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Uyuşturucu İlaç Yazmış Şüpheli Gözaltında

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde bir çalışan, doktorların e-imzasını kötüye kullanarak 8 hastaya bin 998 yeşil reçeteli ilaç yazdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Gündem

Afrika Sıcakları Türkiye’yi Etkiliyor: 53 Derece!

Şanlıurfa'da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaştı; termometreler 53 dereceyi gösterdi. Kent, aşırı sıcakların etkisi altında kalmaya devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.