Erdoğan ve Zelenski Görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptı.

BARIŞ SÜRECİ İÇİN İKİLİ GÖRÜŞMELER

Bu görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya barış süreci, ayrıca bölgesel ve küresel meseleler üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alaska ve Vaşington’daki temasları dikkatle takip ettiklerini belirtiler. Savaşın kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye’nin çabalarını sürdürdüğünü, barışın sağlanmasıyla birlikte Türkiye’nin Ukrayna’nın güvenliği için katkı vermeyi sürdüreceğini söyledi.

ADİL BİR ÇÖZÜMÜN MÜMKÜNLÜĞÜ

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşı konusunda adil bir çözümün elde edilebileceğini, taraflar arasındaki müzakereleri güçlendirerek devam ettirmek gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin, barışın önünü açacak yüksek düzeyde temaların gerçekleşmesi için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu da belirtti. Ayrıca görüşme sırasında Ukrayna’nın bağımsızlık gününü de kutladı.