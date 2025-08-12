Gündem

Erdoğan ve Zelenski Kritik Görüşme Yaptı

ERDOĞAN’IN ZELENSKIY İLE GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Cuma günü Alaska’da gerçekleştireceği önemli zirve öncesinde Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de gündeme geldi.

BARİŞ İÇİN TEMENNİLER

Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Ukrayna-Rusya doğrudan görüşmelerinde elde edilen ilerlemeleri önemli bulduklarını belirtti. İlerleyen görüşmelerde kalıcı barışa ulaşma doğrultusunda ateşkese dair anlamlı sonuçlar alınmasını umduğunu ifade etti. Türkiye’nin, liderler seviyesinde bir zirveye ev sahipliği yapmaya tam hazır olduğunu vurguladı. Erdoğan, askeri, insani ve siyasi alanlarda oluşturulacak çalışma gruplarının zirveye giden yolu kolaylaştıracağına inandığını belirtti. “Türkiye Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek vermeyi sürdürmektedir” mesajını iletti.

Yeni Kıyafetler Nasıl Olacak? Ayrıntılar Belli

Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte, okullarda tek tip kıyafet uygulamasına dönüş yapılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu uygulamanın detaylarını duyurdu.
Sındırgı’da 879 artçı deprem oldu

Sındırgı ilçesinde 10-12 Ağustos tarihleri arasında 879 deprem meydana geldiği açıklandı.

