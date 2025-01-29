Erdoğan: Yangında Hatalı Olanlar Cezalandırılacak

MKYK TOPLANTISININ GÜNDEMİ YANGIN FACİASI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen MKYK toplantısında, Bolu’da yaşanan yangın faciası en önemli konu oldu. Hürriyet’in haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının başında yaptığı konuşmada “Olay hepimizin canını yaktı. Biz maalesef milletçe kurallara uymaya dikkat etmiyoruz. İnsan merkezli hatalardan kaynaklı olaylar yaşıyoruz. Bu meselede hatalı olan kendi arkadaşlarımız da olsa cezalandırmaktan kaçınmayacağız. Süreç takip ediliyor. Mesele tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturulacak, bundan kimsenin endişesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Bakan ERSOY: YASAL BOŞLUK VAR

MKYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasının ardından “Şimdi konuyla ilgili tüm bakanlar süreçle ilgili yaptıkları çalışmaları anlatsın” demesiyle bakanlar sırayla söz aldı. İlk olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, yasal bir boşluk olduğu konusuna dikkat çekti. Ersoy, “Bazı mevzuat düzenlemelerinin yapılması gerekiyor. Yangınla ilgili düzenli denetimde itfaiye yetkili ama yükümlü değil. Burada bir yasal boşluk var. İşletmelerin yangın denetimlerinin belli aralıklarla itfaiye tarafından yapılması elzem” şeklinde konuştu.

Bakan TUNÇ: SUÇLU ORTAYA ÇIKACAK

Sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu’daki yangın faciasıyla ilgili kurumlar arasındaki söylem tartışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Tunç, “Muhalefet kanadında ‘Karşı taraf suçlu biz suçsuzuz’ yaklaşımı var. Biz olaya böyle bakmıyoruz. Meselenin her boyutu araştırılıyor. Titizlikle gerekli çalışmayı devam ettiriyoruz. Soruşturma hâlâ sürüyor. Suçlu kim ya da kimlerse ortaya çıkarılacak” dedi.