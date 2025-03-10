Erdoğan: Yangını Ülkemize Sıçratmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının birlik, dayanışma ve paylaşma ruhunu herkesin yaşattığını vurguladı. Erdoğan, “Komşumuz Suriye’de 14 yıllık zulmün ardından kardeşlerimiz ilk kez Ramazan ayını bomba korkusu olmadan geçiriyor” dedi. Ayrıca, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına da dikkat çekerek ateşkes ortamında bile büyük acıların yaşandığını ifade etti.

SURİYE’DEKİ GÜVENLİK SORUNLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki gelişmelere yönelik bazı eski rejim unsurlarının mezhep temelli çatışmaları körüklemeye çalıştığını aktardı. “Türkiye olarak Suriye’nin birliğini ve toplumsal barışını hedef alan her türlü saldırıyı lanetliyoruz” diyen Erdoğan, Türkiye’nin gerekli tedbirleri aldığını ve Suriye makamlarına istikrar çağrısında bulunduğunu söyledi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Erdoğan, bölgedeki istikrarsızlıktan beslenen güçlere karşı net mesajlar vererek Suriye halkının birlik içinde hareket edeceğine inandığını belirtti. “Biz hem Suriye’de hem de Gazze’de kardeşlik sınavımızı alnımızın akıyla verdik” diyen Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin mazlumların yanında durmaya devam edeceğini ifade etti. Muhalefeti de sert bir şekilde eleştiren Erdoğan, “Alevi canlarımızı kışkırtarak siyaset yapmak sabotaj girişimidir. Soykırımcı canilerden medet ummak mandacılıktır” diyerek birlik çağrısı yaptı.

AB İLE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME ARZUSU

Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği ile ilişkiler hakkında da mesajlar verdi. Türkiye’nin dengeli, tutarlı ve ilkeli tutumunun bugün daha iyi anlaşıldığını ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin tam üyelik hedefine vazgeçmediğinin altını çizerek ortak çıkarlar temelinde işbirliğini artırmak istediklerini belirtti.

EKONOMİDE UMUT VERİCİ GİDİŞAT

Ekonomiye dair olumlu gelişmelere de değinen Erdoğan, “Yatırımlar ve ihracatın rüzgârını arkamıza alarak daha güçlü bir büyüme sergileyeceğiz” dedi. Enflasyonun düşüş trendine girdiğini ve Şubat ayında %39 seviyesine gerilediğini hatırlatarak “Enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz” mesajını verdi. Ayrıca, doğum yardımları ve emeklilerin bayram ikramiyeleri konusundaki teklifin Meclis’e sunulduğunu belirten Erdoğan, “Biz muhalefetten farklı olarak kendimizi değil, milletimizi düşünüyoruz” diyerek açıklamalarını tamamladı.