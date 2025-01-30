Erdoğan: Yargıya Müdahale Edilemez

ERDOĞAN ADLİ YARGI KURA TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’ne katıldı. Erdoğan, hukuk ve adalet sisteminin önemine vurgu yaparak, “Milletimizin taleplerine göre adalet sistemimizi sürekli güncelliyor, tıkanan noktaları açıyoruz.” ifadelerini kullandı. Yargıya müdahale etmeye çalışanların sorumsuzluk içinde olduğunu belirten Erdoğan, “Yargıyı baskı altına almaya çalışmak sorumsuzluktur.” dedi.

ADALET TEŞKİLATININ MEVCUDU ARTMIŞ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde devam etti: “Göreve yeni başlayacak adayımızla birlikte adalet teşkilatımızdaki hakim ve cumhuriyet savcılarımızın toplam mevcudu da 25 bin 695’e çıkmış oldu. Adalet, haklıyla haksızı ayırmak, haklıya hakkını teslim etmek ölçü ve nizama kayıtsız şartsız riayet etmektir. En derin krizlerle boğuştuğumuz günlerde bile adalet pusulasından şaşmadık. Hedefimiz sürdürülebilir adalet ilkesi. Ölçü ve adalet toplum için hayati derecede önemlidir.”

HAK VE ADALET KAVRAMLARI ÖNEMLİDİR

Hak ve adalet kavramlarının vazgeçilmez olduğunu yineleyen Erdoğan, “Hukuksuzlukları bir bıçak gibi kesip atmalısınız. Adalet kapısını varıp da hakkını alamayan boynu bükük ayrılan her bir vatandaşımızı vebali hem bu dünyada hem ahirette hepimizin üzerindedir.” şeklinde konuştu. Eski Türkiye’deki yargı anlayışına işaret eden Erdoğan, “Bir dönem tek parti faşizmin 27 Mayıs’tan itibaren darbeci zihniyetin etkisinde kalan yargı eski Türkiye’nin yargısıdır. Adalet yerine çözümsüzlük dağıtan yargı eski Türkiye’nin yargısıdır.” dedi.

YARGIYA MÜDAHALEYE İZİN VERİLMEMELİ

Erdoğan, günümüzde yargı süreçlerine müdahale etmeye çalışan bazı çevrelerin eski Türkiye’nin izlerini aradığını ve kendilerine sağladıkları imtiyazları koruma çabasında olduklarını belirtti. “Hukuk dışı alanda gazetecilik yapmak, at oynatmak istiyorlar. En temel hukuk kaidelerini ihlal etmeyi kendilerine hak görüyorlar.” diyen Erdoğan, bu kişilerin yargının kapsama alanı dışında olmadıkları gerçeğiyle yüzleşmeleri gerektiğinin altını çizdi.

YARGIYA DESTEK VERİLMELİ

Erdoğan, “Hepimiz yargının işini yapması için destek olmalıyız. Yargıya intikal etmiş süreçlerin siyasi malzeme haline getirilmesi, hakim ve savcılarımızın baskı altına alınması, hedefe konulması sorumsuzluğun daniskasıdır.” ifadelerini kullandı. Türk yargısının yalnızca Türk milleti adına karar verdiğini belirten Erdoğan, “Türk milleti adına karar verenlere ise kimse ayar veremez.” dedi. 15 Temmuz gecesinde Türk yargısının korku duvarlarını yıktığını belirten Erdoğan, adalet sisteminin sürekli güncellendiğini ve sorunların hızla çözüldüğünü vurguladı.