Ereğli’nin Orman Dede’si Uğurlandı

RAHİM DEMİRBAŞ’IN ÇORAKLAŞMAYA KARŞI MÜCADELESİ

Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Beyören Mahallesi’nde, toprakların çoraklaşmasına karşı büyük bir mücadele veren emekli matematik öğretmeni Rahim Demirbaş, 85 yaşında hayata veda etti. Ardında yemyeşil bir miras bırakan Demirbaş, ağaçlandırma çalışmalarına kendi imkânlarıyla katkı sundu.

FİDANLARIYLA DOĞAYI İYİLEŞTİRİYOR

1998 yılında, memleketinin topraklarının çöle dönüşmesine göz yummayan Demirbaş, 80 dekarlık bir alanda ağaçlandırma faaliyetlerine başladı. Fidanlarını kendisi dikiyor, suluyor ve her biriyle birebir ilgileniyordu. Daha sonra farklı bölgelerde de doğayı canlandıracak projeler yürüttü. Doğaya olan tutkusu onu çeşitli kamu spotlarında da örnek bir birey haline getirdi.

Demirbaş’ın en büyük ilham kaynağı, 31 yıl önce bir trafik kazasında kaybettiği oğlu Yahya’ydı. Oğlunun hatırasını yaşatmak amacıyla çorak durumda olan 500 dekarlık bir arazi satın aldı. Yaklaşık 10 kilometre uzaktan su getirerek, bu alana binlerce fidan dikti ve burayı “Yahya Demirbaş Ormanı”na dönüştürdü. Bu orman, hem doğaya hem de kaybedilen bir evladın anısına bir sevda simgesi oldu.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Rahim Demirbaş, dün yaşamını yitirdi. Ereğli Ulu Camii’nde, cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törene ailesi, öğrencileri, meslektaşları, yerel protokol ve birçok vatandaş katıldı. Omuzlarda taşınan tabutu eşliğinde Beyören Mahallesi’ne uğurlanan Demirbaş, doğaya adadığı ömrüyle birlikte yine doğayla iç içe son yolculuğuna uğurlandı.