Ereğli’nin Orman Dede’si Uğurlandı

BİREYSEL MÜCADELE VE DEDİĞİMİZ DOĞAL MIRAS

Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Beyören Mahallesi’nde, çorak alanların yeşermesine katkı sağlayan emekli matematik öğretmeni Rahim Demirbaş, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu ve ardında yemyeşil bir miras bıraktı. 1998 yılında, topraklarının kuraklığa dönüşmesine daha fazla kayıtsız kalamayan Demirbaş, kendi olanaklarıyla 80 dekarlık bir alanda ağaçlandırma çalışmaları yapmaya başladı. Fidanlarını kendi elleriyle diken ve sulayan, her biriyle birebir ilgilenen Demirbaş, sonrasında başka bölgelerde de doğayı canlandırmak için projeler yürüttü. Doğaya olan düşkünlüğü ile tanınan Demirbaş, katıldığı bazı kamu spotlarında azmiyle topluma örnek oldu.

BİR ANIYLA YOĞRULAN SEVGİ

Demirbaş’ın en büyük motivasyonu, 31 yıl önce bir trafik kazasında kaybettiği oğlu Yahya’dır. Oğlunun anısını yaşatmak için çorak ve terkedilmiş durumdaki 500 dekarlık bir araziyi satın aldı. Yaklaşık 10 kilometre uzaklıktan su getirdiği bu alana binlerce fidan dikip burayı “Yahya Demirbaş Ormanı” haline dönüştürdü. Bu orman, hem doğaya büyük bir katkı sağlarken hem de evlat acısıyla harmanlanmış bir sevdanın simgesi oldu.

Bir süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden Rahim Demirbaş, dün yaşamını yitirdi. Cenaze namazı, Ereğli Ulu Camii’nde, cuma namazının ardından kılındı. Ailesi, öğrencileri, meslektaşları, yerel protokol ve birçok vatandaş törene katılarak Demirbaş’a son bir veda gerçekleştirdi. Omuzlarda taşınan tabutu ile Beyören Mahallesi’ne uğurlanan Demirbaş, doğaya adadığı hayatını doğal bir ortamda sonlandırarak ebediyete intikal etti.