Ereğli’nin Orman Dede’si Uğurlandı

KONYA’DAKİ DOĞA SEVDALISI HOCADAN İZLER KALDI

Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Beyören Mahallesi’nin çoraklaşmasına karşı duyduğu hassasiyetle tanınan emekli matematik öğretmeni Rahim Demirbaş, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Arkasında yemyeşil bir miras bırakarak anılacak bu kişi, doğaya olan bağlılığıyla birçok insana ilham kaynağı oldu.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA ÖNCÜLÜK YAPTI

1998 yılında memleket topraklarının çölleşmesini önlemek için harekete geçen Demirbaş, kendi kaynaklarıyla 80 dekarlık bir alanda ağaçlandırma çalışmalarına başladı. Her fidanı kendi elleriyle diken ve sulayan Demirbaş, doğanın korunmasına yönelik etkinliklerde yer alarak çeşitli bölgelerde de benzer projelere imza attı. Ayrıca, katıldığı kamu spotlarında gösterdiği azim ile topluma örnek olmaya çalıştı.

Demirbaş’ın en büyük motivasyonu, 31 yıl önce bir trafik kazasında kaybettiği oğlu Yahya’nın anısını yaşatmak oldu. Bunun için çorak haldeki 500 dekarlık bir arazi satın alan Demirbaş, bu alana binlerce fidan dikti. 10 kilometre uzaklıktan su getirerek oluşturduğu bu alan, “Yahya Demirbaş Ormanı” olarak anılmaya başladı. Bu orman, doğaya karşı duyduğu sevgiyle oğlu ile olan bağını simgeliyor.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Rahim Demirbaş, yakın dönemde yaşamını yitirdi. Cenazesi, Ereğli Ulu Camii’nde, cuma namazının ardından kılınan cenaze töreniyle uğurlandı. Ailesi, öğrencileri, meslektaşları ve birçok vatandaşın katıldığı tören sonrası, omuzlarda taşınan tabutu gittiği Beyören Mahallesi’nde, doğaya adadığı ömrü ile özdeşleşerek son yolculuğuna uğurlandı.