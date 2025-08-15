Gündem

Erenler’de Trafikte Kavga: Çekiç ve Sopalar

TARTIŞMA ANI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sakarya’da, trafikte yer alan iki grup arasında bir tartışma, kısa süre sonra çekiç ve sopalarla gerçekleşen bir kavgaya dönüşüyor. Olayın anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAVGA ANINDA YER ALAN GÖRÜNTÜLER

Dün akşam saatlerinde Erenler ilçesinde yaşanan olayda, nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıkıyor. Tartışmanın tırmanmasıyla taraflar arasında şiddetli bir kavga başlıyor. Görüntülerde beş kişinin çekiç, sopa, tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı anlar görülüyor. Kavga, bir süre sonra sona eriyor ve taraflar olay yerinden hızlıca uzaklaşıyor.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kavganın görüntülerinin sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından polis, bu olaya karışan kişilerin tespit edilmesi için harekete geçiyor.

