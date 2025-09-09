Erişim Engeli Sosyal Medyada Kaldı

HAREKETLİ GÜN VE İNTERNET DARALTMA

Vatandaşlardan uzun zamandır beklenen haber gece saatlerinde ulaştı. İstanbul’da yaşanan hareketli bir günün ardından, dün akşam saatlerinden itibaren internet bant genişliği daraltması yapılmaya başlandı.

SOSYAL MEDYADA GÜÇLÜKLER

Daraltma ile birlikte vatandaşlar, sosyal medya platformlarına erişim sağlamakta zorluk yaşadı. Başta Instagram, Facebook, X ve YouTube gibi popüler sosyal medya uygulamalarında erişim sıkıntıları gündeme geldi.

BANT DARALMASI KALKTI

Akşam saatlerinin ilerlemesiyle birlikte, ülke gündemindeki tansiyonun düşmesi üzerine bant daralması kademeli olarak sonlandırıldı. Bu gelişmeyle birlikte vatandaşlar, sosyal medya hesaplarına herhangi bir uygulama kullanmadan rahatlıkla girebiliyor.

İNTERNET BAĞLANTISINDA FARKLILIKLAR

İnternet servis sağlayıcıları arasında bazı farklılıklar olabiliyor. Ancak genel olarak, bağlantıların ilerleyen saatlerde normale dönmesi bekleniyor.