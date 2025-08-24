Erken Emeklilik İstiyor, Ortalama 58

İŞ GÜCÜNDEN ERKEN AYRILMA KOLAY DEĞİL

Uzmanlar, iş gücünden erken ayrılırken umut taşıyor olsanız da, bunun söylendiği kadar basit olmadığını ifade ediyor. Empower’ın 2 Haziran’da 1001 yetişkinle gerçekleştirdiği ankete göre, ankete katılan Amerikalılara “Emeklilik için kaç yaşında olmalısınız?” sorusu yöneltildiğinde, ortalama yanıt 58 olarak belirlendi. Bu yaş, mevcut emeklilik yaşından önemli ölçüde daha düşük bir seviyede öne çıkıyor. Boston College Emeklilik Araştırmaları Merkezi’ne göre, 2024 itibarıyla erkekler ortalama 64 yaşında, kadınlar ise 62 yaşında emeklilik planı yapıyor.

BEKLENMEDEN ERKEN EMEKLİ OLMAK

Bu ortalama yaşlarda bile, çalışanlar emekliliklerini planlamamış olabiliyor. Transamerica Emeklilik Çalışmaları Merkezi ve Transamerica Enstitüsü ortaklığında hazırlanan 2024 tarihli rapor, birçok Amerikalının (yüzde 58) beklediklerinden daha erken emekli olduğunu ortaya koyuyor. Erken emekli olan bireylerin yüzde 46’sı sağlık sorunlarını, yüzde 43’ü işle ilgili sorunları ve yüzde 20’si ailevi nedenleri gerekçe olarak gösteriyor. Sadece yüzde 21’i, maddi durumlarının kararlı olması nedeniyle erken emekliliği seçtiğini belirtiyor.