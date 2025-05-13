Erken Emeklilikte Kısıtlama Geliyor

YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilikte önemli bir yenilik gerçekleştiriyor. Bu çerçevede erken emeklilik imkanı sunan “yıpranma payı” uygulaması için bazı kısıtlamalar getirilmesi planlanıyor. SGK’nın “Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü” tarafından detaylı incelemeler yapıldığı bildiriliyor.

MESLEK GRUPLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Mevcut durumda yıpranma payından etkilenen meslek grupları arasında madenciler, demir-çelik sektöründeki işçiler, askerler ve basın çalışanları gibi birçok farklı meslek kategorisi bulunuyor. Ancak yapılacak olan yeni düzenleme ile birlikte bu gruplarda hangi mesleklerin bu haktan yararlanacağı yeniden değerlendirilecek.