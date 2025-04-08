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Erken Yaz Tatili İhtimali Hakkında

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SOSYAL MEDYADA ERKEN KAPANMA İDDİALARI

Son günlerde sosyal medya platformlarında okulların erken kapanmasıyla ilgili ortaya atılan iddialar, milyonlarca öğrenci tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Peki, öğrenciler yaz tatiline daha erken mi girecek? Okullar ne zaman kapanacak? İşte bu merak edilen soruların yanıtları…

BAYRAM PLANI EĞİTİM DENGELERİNİ ETKİLİYOR

Bayram dönemi nedeniyle pek çok aile memleketlerine dönmeyi planlarken, sadece bir haftalık eğitim için şehir dönüşlerinin ekonomik bir yük oluşturabileceği belirtiliyor. MEB, bu durumu dikkate alarak yaz tatilinin erken başlaması yönünde bazı adımlar atma olasılığını gündeme getirmiş durumda.

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